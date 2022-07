Les policiers de Saguenay ont procédé à l'arrestation de deux individus mardi dans le cadre de deux perquisitions en matière de stupéfiants, effectuées à Jonquière et à Chicoutimi.

Les deux hommes, l'un dans la trentaine et l'autre dans la soixantaine, ont été libérés et comparaîtront ultérieurement. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.



Les autorités ont saisi une quantité importante de drogues, soit plus de 500 g de cannabis, près de 100 g de haschich, plus de 70 g de chrystal meth, une soixantaine de grammes de cocaïne et 42 g de morphine.