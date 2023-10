Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay–CSN ont déclenché lundi une grève de deux jours.

En avril dernier, les deux syndicats ont respectivement voté un mandat pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée à 100 %. Les syndiqués sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023.

La Commission scolaire Central Québec, le Centre de services scolaire de la Jonquière et le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay seront touchés par ces deux arrêts de travail.

La question salariale est actuellement au coeur du conflit, selon Jean-Denis Simard, président du Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN.

«Nos salaires varient de 18,12 $ à 20,20 $ l’heure, ce qui est nettement insuffisant pour les grandes responsabilités que sont les nôtres. En tenant compte des nouvelles sommes que les transporteurs scolaires ont reçues du gouvernement, nos employeurs ont clairement les moyens de bonifier notre rémunération», a déclaré M. Simard tout en ajoutant que les syndicats souhaitent «un règlement rapide».

«L’employeur ne peut ignorer les nouvelles données salariales qui sont en vigueur depuis peu dans le secteur du transport scolaire. Celles-ci reconnaissent enfin le difficile travail des conductrices et des conducteurs. Tous les employeurs ont reçu une bonification variant entre 15 et 30 % de la valeur de leurs contrats et cet argent doit se rendre dans les poches de celles et ceux qui conduisent les autobus», a ajouté Frédéric Brun, président par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics–CSN.

M. Brun est d'avis qu'une bonification des salaires des chauffeurs d'autobus, «l'employeur va également régler ses problèmes d'attraction et de rétention de ses travailleuses et de ses travailleurs».

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay–Lac-Saint-Jean–CSN regroupe 148 membres alors que le Syndicat du transport scolaire du Saguenay–CSN en regroupe 77. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics–CSN (FEESP–CSN).