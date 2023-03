Le Centre interdisciplinaire de simulations en santé (CISS) du Cégep de Chicoutimi organisait sa deuxième Simulation à grand déploiement aujourd'hui.

Cette initiative vise à réunir une dizaine de collèges et universités spécialisés dans les domaines de la santé et des services d’urgence où une simulation de 2h intensive a lieu.

Chacun des programmes sollicités avait des scénarios pour atteindre des points pédagogiques très spécifiques à chacune des formations. Ces simulations ajoutent également beaucoup de réalisme aux études dans le domaine, explique Isabelle Bouchard, M. sc. Inf., responsable du CISS et de la recherche en pédagogie de la simulation.

« Les scénarios sont des plus authentiques, ce qui amène les jeunes à faire face à des émotions réalistes semblables à ce qu'ils auront à vivre dans leur métier. Il s'agit d'une expérience qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui prépare véritablement les apprenants à ce qui les attend sur le marché du travail! »

Au Cégep de Chicoutimi, ce sont les techniques de Soins préhospitaliers d’urgence, Soins infirmiers, Inhalothérapie et Hygiène dentaire qui seront sollicités. Quatre autres écoles ont participé soit : le Collège d'Alma avec Techniques policières, le Cégep de Jonquière avec Travail social et ATM, l'Université de Sherbrooke avec Médecine et l'Université de Montréal avec Soins préhospitaliers avancés.