Le directeur régional de Santé publique, Dr Donald Aubin, a bon espoir que la population régionale sera au rendez-vous pour la campagne de vaccination massive contre la COVID-19 lancée par Québec. Selon lui, le retour à une vie normale passe par la dose de rappel.

Déjà 27 % de la population régionale a obtenu sa 4e dose, un taux parmi les plus élevés en province, se réjouit le Dr Aubin.



«À travers le Québec, on est les deuxièmes qui ont le plus haut taux de deuxième dose de rappel. Donc, malgré tout, on reste une région qui continue à se faire vacciner.»

Seulement mardi, plus de 2000 rendez-vous ont été pris par téléphone. De plus, lundi dernier, 450 vaccins contre la COVID-19 ont été administrés au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les personnes de 75 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès maintenant. Lundi, ce sera au tour des 60 ans et plus. Puis à compter du 29 août, tous les adultes seront invités à prendre rendez-vous.

Légère baisse des cas dans la région

Après avoir atteint un pic il y a trois semaines, les cas de COVID-19 sont légèrement à la baisse au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le nombre d'hospitalisations demeure tout de même élevé, indique le Dr Donald Aubin. Mardi, 35 personnes étaient hospitalisées en lien avec le coronavirus, dont quatre aux soins intensifs.

C'est le variant Ba5 qui circule actuellement dans la région. Il s'agit d'un variant très contagieux, souligne le Dr Aubin.

«Heureusement, il frappe un peu moins dur, mais c'est un effet de volume, il y a tellement de monde qui l'a qu'à travers ça il y a des gens vulnérables et des gens qui se retrouvent à avoir besoin de soins hospitaliers.»

La bonne nouvelle, ajoute-t-il, c'est qu'aucun autre variant ne semble se pointer à l'horizon.