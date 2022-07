ll est désormais possible de se faire livrer du cannabis à domicile. Pour 9 $ de frais supplémentaires et dans un délai de 90 minutes, la Société québécoise du cannabis (SQDC) propose ce service aux consommateurs.

Il s'agit d'un projet-pilote offert depuis début juillet, en collaboration avec la Coopérative de transport québécoise Eva, visant à contrer le marché noir en assurant un service rapide et à domicile.



« [C'est] le dernier morceau du puzzle qu'il manquait à la SQDC pour combattre le marché noir [...]. », croit le cofondateur de la coopérative Eva, Dardan Isufi.



Le service de livraison est disponible en semaine, entre 10 h et 19 h, et les fins de semaine, entre 10 h et 15 h. Il est possible pour les usagers de suivre le colis en temps réel. Eva envoie aussi des courriels ou des textos pour confirmer la commande et pour informer les acheteurs lorsqu'elle est prête à être expédiée.

Pour le moment, ce service est offert à Chicoutimi, à Jonquière, à Alma, à Saint-Félicien, à Québec et à Lévis, soit dans les villes où Eva est implantée.



« Pour Eva, il semblait naturel de pouvoir assurer la livraison de tous types de biens, incluant le cannabis. »