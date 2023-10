Après 52 rencontres et un an et neuf mois de négociation, la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Saguenay a conclu mercredi une entente de principe avec l’employeur.

Entérinée vendredi par le conseil de Ville en séance extraordinaire, l’entente s’échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 inclut une hausse de la masse salariale de 18,75 % sur cinq ans, soit 6,5 millions de dollars.

L’entente a été entérinée à 76 %. Le syndicat s'est dit «globalement satisfait» même s'il souhaitait une hausse salariale plus grande pour suivre l’inflation.

Dix-neuf postes permanents, ainsi que 16 nouveaux postes d’auxiliaires seront créés dans l’optique d’augmenter l’attractivité pour de nouveaux employés.

Ces nouveaux emplois permettront de diminuer de 70 % les postes temporaires, selon le président de Commission de la Sécurité publique de Saguenay, Kevin Armstrong.

La création de ces emplois totalise 4,5 millions de dollars.

Les policiers de Saguenay étaient sans convention collective depuis le 31 décembre 2021.