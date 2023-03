Evenko et Gab Bouchard remettent de l'argent à une école du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'artiste Gab Bouchard a récolté 20 000$ pour la fondation Evenko lors de sa tournée et a décidé de redonner cet argent à une école de sa région natale. Toutes les recettes de la tournée de l'automne 2022 ont été remises à la fondation Evenko.

« Je suis extrêmement fier de pouvoir redonner à ma communauté, à une école de mon patelin et de contribuer dans l’éducation musicale de tous ces petits êtres humains ! Peut-être que certains élèves se découvriront une passion pour la musique et auront envie plus tard, tout comme moi, d’en faire un métier ! » -Gab Bouchard

L'école Mrg-Victor de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix pourra s'offrir de nouveaux instruments de musique avec ce don.

« Il est prouvé que la musique développe l’empathie et l’intelligence émotionnelle chez les jeunes enfants autant que le respect de l’autre. [...] Les élèves qui s’impliquent dans la planification et la réalisation de ces projets développent leur confiance en soi, leur créativité, leurs compétences en entrepreneuriat en plus de s’initier aux technologies actuelles» - Jonathan Beaumont, enseignant de musique à l’école primaire Mgr-Victor

Gab Bouchard continue de collaborer avec la fondation Evenko pour ses prochains spectacles pour ensuite redonner à la communauté.