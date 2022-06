Une explosion est survenue vers 9 h lundi sur le terrain du Groupe Alfred Boivin, situé sur la rue de La Fonderie, à Chicoutimi.

L'explosion a pris naissance dans un bac contenant des limailles d'aluminium et qui se trouvait à l'extérieur.



« On l'a éloigné du bâtiment et on a créé un périmètre de sécurité en attendant les pompiers. » - Stéphane Boivin, directeur général du Groupe Alfred Boivin



C'est un bac rempli de limailles d'aluminium qui a explosé. Crédit : Johanie Bilodeau | Noovo Info

L'explosion a projeté des projectiles sur un petit toit du bâtiment principal, de même que sur un bâtiment adjacent et que sur un véhicule utilisé pour former le périmètre de sécurité.



« Les employés ont bien agi dans les circonstances. Ils avaient fait un périmètre de sécurité et ils avaient commencé à éteindre le camion. » - Miguel Gagnon, chef aux opérations du Service incendie de Saguenay



Une quinzaine de pompiers ont été mobilisés et ont mis une vingtaine de minutes à éteindre les flammes. Au total, ils ont été sur place environ une heure pour évacuer le bâtiment et effectuer des vérifications.



Heureusement, personne n'a été blessé ni incommodé par l'explosion. Une enquête est en cours pour en trouver la cause.



Selon Stéphane Boivin, il s'agit du premier événement de ce genre en 75 ans d'existence pour le Groupe Alfred Boivin.