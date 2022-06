Le premier ministre François Legault sera de passage à La Baie mercredi matin pour rencontrer les résidents évacués à la suite d'un glissement de terrain. Il en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux lundi en soirée.

Je serai à La Baie mercredi matin pour offrir mon aide et mon soutien à la population touchée par les glissements de terrain. Nous ne vous laisserons pas tomber. — François Legault (@francoislegault) June 20, 2022

L'arrêté ministériel décrétant l'état d'urgence a été signé par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault lundi soir. Le conseil de Ville s'était réuni plus tôt en soirée pour en faire la demande.



Le décret d'urgence permet à Saguenay d'accéder plus rapidement à des fonds et à certaines ressources. Il s'avérera utile également pour reloger les 187 résidents évacués.

Si Saguenay veut prolonger l'état d'urgence, les élus devront se réunir tous les cinq jours pour le faire. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, demande au gouvernement du Québec la mise en place d'un programme spécifique pour les sinistrés.

« Il y a deux choses qui sont spécifiques. On est dans une catastrophe qui est imminente, donc qui n'est arrivée que pour une maison et on l'a évitée [...] Et 20 $ par jour pour se loger, vous comprendrez qu'en période estivale, en pénurie de logements et avec l'inflation, ça ne fait aucun sens. »

Du dynamitage maintenu à l'hôpital de La Baie

Par ailleurs, des travaux de dynamitage ont débuté comme prévu lundi à l'hôpital de La Baie, malgré l'imminence d'un nouveau glissement de terrain à quelques kilomètres de l'établissement.

Le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean précise avoir fait des vérifications supplémentaires auprès d'experts en mouvement de terrain, géologie et géotechnique du ministère des Transports et avoir reçu l'autorisation pour faire les travaux.

Les détonations se feront entendre 4 fois par jour, entre 8h et 15h, et ce, jusqu'au 13 juillet. Ces travaux se déroulent dans le cadre du projet de réaménagement de l'urgence de l'hôpital.