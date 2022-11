François Tremblay devient le bras droit de Caroline Proulx au Tourisme. François Legault, le premier ministre du Québec, a fait l'annonce de ses adjoints parlementaires aujourd'hui.

Cette nomination permettra à la ministre Caroline Proulx d'avoir de l'aide pour soutenir la croissance et la promotion du tourisme au Québec. De plus, le député caquiste, François Tremblay, pourra jouer un rôle significatif dans la poursuite des objectifs du gouvernement en matière de tourisme, puisqu'il est bien au fait des enjeux régionaux touristiques.



«Je tiens à saluer la marque de confiance que me témoigne Mme Proulx. C'est pour moi un honneur de collaborer avec son équipe d'experts et de passionnés. [...] Je suis un député de terrain reconnu pour sa proximité, et c'est aussi ce qui caractérise la force des partenaires touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je représente. Les défis du Québec touristique sont sans limites, au même titre que son potentiel à se projeter dans le monde. C'est une responsabilité que j'accomplirai avec fierté et ouverture.»



De son côté, Amélie Dionne, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata devient adjointe gouvernementale du Tourisme. Caroline Proulx est particulièrement heureuse de ces deux nominations puisqu'elle pourra obtenir de l'aide dans un secteur si vaste qu'est celui du Toursime.



«Le Québec, c'est un territoire d'une superficie de 1,7 million de kilomètres carrés. Nous ne serons pas de trop de trois pour les ambitions que nous avons en matière de développement touristique. [...] Les besoins sont grands, mais les défis stimulants. »

Autres adjoints parlementaires en région

Sinon Yannick Gagnon, le député de Jonquière, se voit devenir l'adjoint gouvernemental du Sport, du Loisir et du Plein air. Puis Éric Girard, le début du Lac-Saint-Jean est nommé comme adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.