Les travaux suite au glissement de terrain à La Baie sont terminés.

Le rond-point du Parc a été réorganisé, les trois paliers ont été excavés, un bassin souterrain de rétention des eaux de pluie a été construit et les services de l’aqueduc et des égouts ont été remis en place. Des clôtures ont également été installées aux pieds et au sommet de la colline.

Il manque seulement la végétalisation aux pieds du talus qui devra atteindre l'arrivée des beaux jours.

Au printemps, une inspection sera faite et des ajustements seront effectués si cela est nécessaire.

Les travaux étaient en cours depuis le 1er août, soit près d’un mois et demi après le glissement de terrain survenu le 13 juin dernier.

Au total, 23 460 mètre cube de terre ont été excavés pour stabiliser le terrain. Six résidences avaient dû être détruites pour effectuer ces travaux.

À lire également : Glissement de terrain: des citoyens de La Baie disent adieu à leur maison