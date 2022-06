Le premier ministre François Legault considère la possibilité de bonifier l'aide aux citoyens touchés par un glissement de terrain du secteur de La Baie, à Saguenay.

C'est qu'il a indiqué lundi après-midi lors d'une visite à Sherbrooke. Soixante-seize habitations ont été évacuées dans les derniers jours et à peu près 200 personnes ont dû être évacuées, selon le premier ministre.



«On sait que quelqu'un qui perd sa maison dans une situation comme ça a le droit à 260 000 $; 210 000 $ pour la maison et 50 000 $ pour le terrain. Mais on va regarder si c'est nécessaire de bonifier l'aide», a précisé le premier ministre.

«On travaille aussi avec la mairesse (de Saguenay), Julie Dufour, et avec la Croix rouge pour être certain qu’on aide tout le monde à se trouver un logement, puis qu’on aide financièrement toutes les familles, mais juste vous dire, on suit ça d’heure en heure», a précisé François Legault qui doit procéder, en après-midi, à l’inauguration officielle de l’usine de papier tissu Produits Kruger, mise en service en 2021 à Sherbrooke.