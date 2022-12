La Ville d'Alma a présenté son budget pour 2023 lundi ainsi que les principaux projets qui seront menés dans les trois prochaines années. Le budget total de Ville d'Alma s'élève à 74,5 M$, en hausse de 5,4 %.

Les taxes résidentielles augmenteront de 3,4 %, soit une hausse de 72 $ pour une maison moyenne d'environ 203 500 $. Pour les industries et les commerces, l'augmentation sera de 3,75 %.



Les tarifs pour les services d'aqueduc, d'égout et de traitement des eaux usées demeureront les mêmes, mais celui des matières résiduelles sera haussé de 11 $.

«La dette à la charge des contribuables s'élèvera à 16, 2 M$ au terme du présent exercice. Les taxes de notre ville ont été haussées au total que de 3 % au cours des six dernières années. Il s'agit d'une augmentation bien en deçà de la hausse du coût de la vie représentant 18 % pour la même période.» - Sylvie Beaumont, mairesse d'Alma

En ce qui concerne les projets à venir à Alma, 8 M$ supplémentaires seront investis en 2023 par rapport à 2022.

Parmi les investissements, on retrouve notamment la construction d'un nouveau pavillon des loisirs dans le secteur nord, le remplacement et l'entretien de ponceaux et la construction d'une nouvelle piscine à Saint-Sacrement.

Des investissements au niveau de la cybersécurité et la mise en place d'un parc économique dans le secteur Saint-Jude Sud sont également prévus.

Augmentation à Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini

Les contribuables de Dolbeau-Mistassini et de Saint-Félicien verront aussi leur compte de taxes augmenter en 2023.

À Saint-Félicien, les taxes seront haussées de 3,9 % dans le secteur résidentiel. Grâce à une croissances des revenus, la Ville a réduit le taux de taxation pour faire face au rôle d'évaluation qui a bondi de plus de 15 % à Saint-Félicien.

Ainsi, il en coûtera 103 $ de plus pour une maison unifamiliale moyenne d'environ 212 000 $.

Puis à Dolbeau-Mistassini, les taxes augmenteront de 6 % l'an prochain, ce qui se traduira par une hausse de 156 $ pour une maison moyenne de 161 000 $. La Ville a dû faire des choix pour boucler le budget, dont celui de reporter le projet de parc multisport.