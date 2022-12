Les contribuables de Saguenay verront leur compte de taxes augmenter de 4,86 % en 2023. La Ville de Saguenay a présenté un budget équilibré 395,9 M$ mardi midi, en hausse de 24 M$ par rapport à 2022.

Ainsi, pour une maison moyenne d'un peu moins de 216 000 $, l'augmentation annuelle sera de 166 $.

La hausse du taux de taxation de 4,86 % touche toutes les catégories d'immeubles, dont les immeubles commerciaux et industriels.

Les tarifs d'eau et d'égoût demeureront les mêmes, mais le service de collecte des matières organiques augmentera de 25 $.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qualifie ce budget de raisonnable, considérant l'inflation.

«C'est en gardant en tête que les citoyennes et citoyens n'avaient pas à assumer l'entièreté des hausses causées par la pression inflationniste actuelle que nous vivons que l'ensemble du conseil et la commission des finances ont travaillé. Nous avons présenté un budget raisonnable et limité l'augmentation.»

Tous les conseillers municipaux de Saguenay ont voté pour l'adoption du budget mardi midi, excepté le conseiller désigné de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard.