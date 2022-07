Une information crédible reçue du public, au sujet de l'homme porté disparu à Chicoutimi-Nord, a amené les policiers à se déplacer dans un nouveau secteur jeudi après-midi pour poursuivre leurs recherches.

Un témoin a affirmé avoir aperçu Stéphane Bouchard, 45 ans, sur le chemin des Ruisseaux, à Saint-Honoré, entre 18 h 15 et 18 h 45 mercredi, soit à plusieurs kilomètres du premier lieu de recherches.

Le poste de commandement, les patrouilleurs de la police de Saguenay et de la Sûreté du Québec et l'hélicoptère ont donc tous quitté le boisé, situé près des chemins Raymond et Blackburn, pour se déplacer à cet endroit.



La porte-parole de la Sécurité publique de Saguenay, Tanya Lapointe, explique que l'homme est un randonneur d'expérience qui a été vu pour la dernière fois par ses proches mercredi à 17 h.



« L'homme serait venu dans le secteur du chemin Raymond, mais ne serait pas rentré à la maison. Les gens se sont inquiétés et nous ont signalé sa disparition. »



Les recherches s'intensifient

Plus tôt jeudi, les recherches s'étaient intensifiées pour retrouver l'individu manquant à l'appel. En plus de patrouilleurs à pied, en VTT et avec un maître-chien, un hélicoptère de la Sûreté du Québec a été demandé en renfort pour survoler le boisé situé près des chemins Raymond et Blackburn.

Stéphane Bouchard mesure 1,79 m, a les cheveux bruns très courts et a des lunettes.



Au moment de sa disparition, il portait des bermudas et un chandail à manches courtes pâles, des espadrilles brunes, une casquette kaki et un sac en bandoulière.