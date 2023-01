Un incendie a éclaté mercredi après-midi dans une maison à logements de la rue Perron, dans le secteur de Rivière-du-Moulin à Chicoutimi.

Une vingtaine de pompiers se sont déplacé vers 13h30 pour éteindre les flammes, explique le chef aux opérations, Yannick Bouchard.



«On s'est rendu à quatre casernes, donc ça veut dire que Chicoutimi, Chicoutimi-Nord, Arvida et Jonquière se sont présentées en même temps. Par la suite, on a demandé des alarmes supplémentaires pour avoir plus d'effectifs.»

Heureusement, personne n'a été blessé lors de l'incendie, mais huit locataires se retrouvent à la rue. Ces derniers ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

La cause du brasier est inconnue pour l'instant.

