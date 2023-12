Quelques heures seulement après l'échéance de l'ultimatum pour pourvoir le poste de directeur général de la Ville de Saguenay, la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, impose Jonathan Desbiens.

Le poste étant vacant depuis 20 mois, la ministre avait demandé à la Ville de combler la position avant le 5 décembre, sinon elle s'en chargerait.



L'administration municipale n'a pas été en mesure de trouver un bon candidat, malgré les quelque 200 postulants.

«Cela fait maintenant plus de 20 mois que la Ville de Saguenay est sans vérificateur général. En vertu de la Loi sur les cités et villes, toutes les villes de 100 000 habitants et plus doivent pourtant en avoir un», mentionne Andrée Laforest.

Mme Laforest affirme que M. Desbiens possède toutes les aptitudes et compétences requises pour le poste et est convaincue qu'il saura relever les défis qui se présenteront à lui.

« C'est quand j'ai fait l'appel de l'ultimatum que M. Desbiens s'est prononcé pour postuler. Il a fait les démarches avec le ministère et c'est seulement la veille du conseil de ville que j'ai reçu son CV. Ça s'est fait à la toute dernière minute. » ajoute la ministre Laforest.

Le nouveau vérificateur général va entrer en poste à partir du 29 janvier.