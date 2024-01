L’ex-conseillère municipale de Saguenay Marina Larouche est décédée dimanche à l’âge de 88 ans.

Elle était hébergée à la Maison des aînés de Chicoutimi depuis vendredi.

Mme Larouche était très impliquée sur la scène municipale. Elle est reconnue pour avoir été à la tête du comité Accès Bleuets qui a mené à la réalisation de la route à quatre voies divisées dans la réserve faunique des Laurentides.

L’ancienne conseillère a pris sa retraite en 2012, après 28 ans de service à l’hôtel de ville de Saguenay.

Marina Larouche a également été longtemps impliquée dans l’organisation du Hockey mineur de Chicoutimi. L’aréna du Plateau dans le secteur nord de Chicoutimi d’ailleurs a été renommé en son honneur en 2015.

«De mon côté, je peux mentionner que Mme Larouche m’a toujours appuyée dans mes projets et dans les entreprises lors de certaines demandes avec la Ville. Elle avait un excellent jugement. Elle avait son franc-parler, mais faisait preuve d’une logique et elle a contribué à la venue de plusieurs entreprises à Chicoutimi», mentionne la députée de Chicoutimi, Andrée Laforest.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a aussi réagi au décès de Mme Larouche, qualifiant cette dernière de «grande dame qui aura marqué la scène politique municipale.»

«N’ayant jamais eu peur des défis, elle était une travailleuse acharnée qui a permis la réalisation de grands projets d’envergure au sein de la ville. À une époque où une carrière politique était encore majoritairement réservée aux hommes, Marina Larouche a démontré qu’il est possible d’effectuer son travail de conseillère tout en étant une mère de famille attentionnée et dévouée. En ces temps où on ne parlait pas encore de conciliation travail/famille, elle a été une pionnière et a su paver la voie aux femmes avec sa fougue et sa détermination», a souligné Mme Dufour.

Les drapeaux de la Ville de Saguenay ont été mis en berne lundi pour rendre hommage à Marina Larouche.