Le Cégep de Jonquière et le journal Le Quotidien ont lancé lundi leur nouvel outil d’éducation aux médias, L’Avisé, un cahier d’activités gratuit destiné aux jeunes de 9 à 12 ans qui vise à faire comprendre le travail des journalistes et permettre aux enfants et préadolescents de bien s’informer.

Le guide propose des jeux tels que des mots cachés et des mots croisés «pour permettre aux jeunes de se familiariser avec le métier de journaliste et de découvrir les étapes avant la publication ou la diffusion d'un article ou d'un reportage», est-il indiqué dans un communiqué relayé par le Cégep de Jonquière, histoire de «sensibiliser les jeunes à la démarche journalistique et à développer leur capacité à identifier les nouvelles crédibles de la désinformation qui peut circuler».



«Aujourd'hui, tout va très vite, et c'est pourquoi nous avons voulu donner quelques pistes aux jeunes pour les aider à bien démêler le vrai du faux», a commenté le directeur général du Quotidien, Marc St-Hilaire, au sujet de L’Avisé, sur lequel le personnel d’écoles primaires pourra compter pour des contenus pédagogiques transmis en classe.

«À l’ère des réseaux sociaux, sensibiliser la jeunesse et les citoyens à l’importance de consommer de l’information de qualité et à vérifier les sources est incontournable», d’ajouter Sylvain Gaudreault, directeur général du Cégep de Jonquière.

Le projet est soutenu par Québec, par l’entremise du ministère des Affaires municipales. «La création de ce petit guide se veut une excellente initiative afin d’en apprendre davantage aux jeunes sur le travail des journalistes et surtout sur l’importance des médias dans nos vies», s’est réjouie la ministre Andrée Laforest, qui est également ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Quelque 3500 copies papier sont disponibles pour le personnel enseignant du Québec, qui peut le commander auprès du Cégep de Jonquière.