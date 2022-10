Au lendemain de l'élection majoritaire de la Coalition avenir Québec et de la victoire de cinq députés caquistes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les réactions sont nombreuses dans la région. En l'absence de député de l'opposition, certains intervenants craignent de devoir redoubler d'ardeur pour faire entendre leur voix au cours des quatre prochaines années.

C'est le cas du préfet de la MRC Maria-Chapdelaine Luc Simard qui n'hésitera pas à multiplier les sorties publiques pour obtenir davantage de services et de retombées dans son milieu. La téléphonie cellulaire, le manque de services de proximité et la forêt figurent parmi ses priorités.



«On s'attend à beaucoup de nos députés, on a les cinq députés de la région qui sont au pouvoir, donc on espère qu'on va avoir des demandes qui vont être écoutées et entendues [...] On devra prendre de la place. Il y a des élus municipaux qui devront jouer en quelque sorte le rôle de l'opposition.»

Pour sa part, la mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, voit l'élection de cinq députés caquistes comme un avantage. Elle entend travailler sur plusieurs projets avec le député de Lac-Saint-Jean Éric Girard, particulièrement en matière d'infrastructures sportives.

«Nous cet été nos deux piscines extérieures ont été retirées. Aussi, on a l'intention de construire un pavillon sportif dans le secteur de Delisle - Saint-Coeur-de-Marie. On veut mettre en place les sentiers de la Pointe-des-Américains.»

Les gens d'affaires tendent la main à la CAQ

Le Regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean tend la main aux cinq députés caquistes de la région.

La directrice de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord, Sandra Rossignol, cible quelques enjeux sur lesquels les gens d'affaires souhaitent plancher avec les élus.

«La rareté de main-d'oeuvre vient en pôle position, mais également tout le développement de la zone d'innovation. La question du bois et du caribou forestier. Il faut absolument diversifier notre économie. Le développement de la zone industrialo-portuaire de Saguenay est également au coeur des préoccupations de la Chambre de commerce.»

Le Regroupement régional des chambres de commerce demandera une rencontre avec les députés caquistes dans les prochaines semaines.

En faire plus pour les moins nantis

De son côté, l'organisme saguenéen à la défense des chômeurs L.A.S.T.U.S.E. réclame un programme de revenu de base plus accessible pour venir en aide aux moins nantis.

Actuellement, seules les personnes qui ont eu des contraintes sévères à l’emploi pendant au moins cinq ans et demi au cours des six dernières années y ont accès, déplore le coordonnateur de l'organisme, Sylvain Bergeron.

«Et en même temps, ça règlerait tous les problèmes de dépendance face à l'aide sociale puisque tout le monde dans la société l'aurait, mais plus on fait d'argent, plus ça revient en impôts au gouvernement. Il faut vraiment aider les gens de façon universelle.»