Le Zoo sauvage de Saint-Félicien souligne l'Halloween en grand cette année avec des activités toutes les fins de semaine du mois d'octobre.

Le zoo se transforme sous les décorations et se retrouve peuplé de divers personnages. Même Gobi le chameau se prête au jeu, raconte le directeur de la conservation et de l'éducation du zoo, David Pagé.



« Gobi est un grand adepte de l'Halloween. Tous les ans, il aime beaucoup se déguiser. Tous les jours, ces prochaines fins de semaine, il va sortir costumé et en variant ses déguisements. »



Le labyrinthe de la Petite Ferme devient un parcours effrayant, des rallyes et des charades sont organisés et les visiteurs sont invités à se costumer. Les personnages rencontrés permettront à petits et grands de répondre aux énigmes et des bonbons seront distribués.



Ce rendez-vous familial qui a débuté la semaine dernière se tient de 9 h à 17 h les weekends d'octobre, de même que le lundi de l'Action de Grâce.