Mashteuiatsh était l'hôte provincial de la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Les activités ont commencé à 6h avec une cérémonie du lever du soleil, suivi notamment d'une marche symbolique à partir de l'ancien pensionnat, de quatre prestations musicales et d'une conférence du rappeur Samian.

La directrice de Patrimoine, culture et territoire du conseil de Mastheuiatsh, Julie Rousseau, explique que cet événement permet de rendre hommage aux victimes des pensionnats autochtones et à leurs familles.

«C'est une journée de rassemblement, on prend le temps de réfléchir, de se souvenir et de créer des ponts entre ce qui s'est fait dans le passé mais qu'aujourd'hui on se dirige vers quelque chose de meilleur. »

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation a été établie en 2021 après que plusieurs présumés sites de tombes non marquées d'enfants ait été trouvés près d'anciens pensionnats autochtones. Le 30 septembre est aussi connu pour être la journée du chandail orange.

Reportage de Marc-Antoine Mailloux à voir dans la vidéo.