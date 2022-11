Des averses de neige frapperont le Saguenay toute la journée et en soirée aujourd'hui.

Un vent de l'ouest se remplissant d'humidité venant des cours d'eau qui ne sont pas encore gelés, comme le Lac-Saint-Jean, apportera un lot de neige dans les prochaines heures.



Marie-Ève Giguère, météorologue pour environnement Canada, explique que la neige arrive de manière spontanée et inattendue.

«On peut être en plein soleil et tout d'un coup on frappe une bande d'averse de neige. Ça surprend quand on est sur la route, il faut être vigilant.»

Elle ajoute que ces averses causées par les vents du Lac-Saint-Jean cesseront en fin de soirée. Toutefois, la neige fera son retour mercredi ou jeudi, et d'ici là le temps restera plutôt froid.

Automne tardif

L'automne s'est fait particulièrement long cette année, enregistrant de belles températures jusqu'à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre. Le dernier automne si tardif remonte en 1948. Habituellement, les premiers centimètres de neige accumulée sont observés vers le 20 octobre.

Cette année, la première neige a été calculée le 13 novembre.

«La fois où nous avons eu la première neige le plus tard à Bagotville était en 1948, c'était un 14 novembre. On est proche des extrêmes, ça a été très tard cette année ». -Marie-Ève Giguère, météorologue pour environnement Canada