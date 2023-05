Victor Masson, âgé de 27 ans et originaire de Chicoutimi, qui a été tué par balles au Mexique, semblait craindre pour sa vie.

Le corps de Victor Masson a été retrouvé lundi, à l’intérieur de son véhicule, dans les rues du quartier Arroyo Seco à Puerto Escondido.

La victime était en vacances avec sa conjointe d’origine mexicaine, Eiva Castillo, à Puerto Escondido, où ils en ont profité pour visiter la côte.

D'après les dernières informations émises par le bureau du procureur général de l'État d'Oaxaca, Victor Masson s'est retrouvé seul dimanche, dans un restaurant-bar du quartier populaire El adoquín, pendant que sa conjointe passait du temps avec sa famille ailleurs.

Le procureur Bernardo Rodríguez Alamilla a révélé que la victime a rencontré deux hommes et deux femmes sur place. Au moment de payer l’addition, une altercation a éclaté entre le touriste québécois et les quatre personnes. En sortant du restaurant, il a appelé le 911 pour signaler un vol. Il a été retrouvé sans vie le lendemain.

Une enquête est en cours pour trouver la personne responsable de l'homicide. Lors d'une conférence de presse, la responsable du Secrétariat de la Sécurité et de la Protection des Citoyens de l’État, Karina Bacon, a ajouté que la sécurité dans le secteur a été renforcée.

Un enregistrement inquiétant

La conjointe de Victor a fourni aux médias mexicains et à la police leur dernière conversation téléphonique où il se sentait en danger.

«Si je t’écris le mot danger, localise-moi et parle aux policiers, O.K.? Il y a un groupe d’individus qui m’ont approché. C’est bizarre. Je dois rester avec eux. Aussitôt que j’ai essayé de partir, ils ont dit: "Non, non, reste, reste, reste"», dit Victor en anglais, dans l’extrait diffusé à la chaîne de télévision locale N+.

Mme Castillo a raconté sur leurs ondes qu’elle avait reçu un appel de Victor, une trentaine de minutes plus tard, lui disant qu’il allait la rejoindre. Mais à son retour à l’hôtel, le jeune homme n’était toujours pas arrivé.

«Nous avions convenu de nous tenir mutuellement informés.» -Eiva Castillo, conjointe de Victor Masson sur les ondes de N+.

Le lendemain dans la matinée, elle a déclaré la voiture louée, comme volée et a cherché Victor dans des hôpitaux et d’autres endroits à Puerto Escondido. Lundi vers 15h, la jeune femme a reçu un appel du bureau du procureur lui avisant la mort du Québécois sans lui donner plus de détails.

«La seule chose que je sais c’est que c’était une agression et que la seule chose qu’il n’avait pas, c’était son portefeuille. Mais, nos passeports et son cellulaire étaient toujours intacts dans la voiture», a-t-elle ajouté sur les ondes de N+.

Le jeune homme aurait contacté deux fois le 911 pour demander de l’aide. Il aurait rapporté son agression et vers 3h du matin, il aurait aussi essayé d'appeler à son frère, selon le média mexicain.

La famille cherche toujours à comprendre

La famille de Victor Masson affirme que les circonstances entourant son meurtre sont toujours nébuleuses. «Son portefeuille n’a pas été retrouvé, mais le passeport et son téléphone se trouvaient bien dans la voiture à côté de lui», souligne la famille dans un communiqué.

Les deux frères de M. Masson, qui se sont rendus au Mexique afin d'identifier le corps de la victime, font face à une situation des plus compliquées. «Ils sont en communication avec la compagnie d’assurances et la banque du défunt, ce qui est très complexe», écrit-on.

Ils ont dû se trouver un avocat pour les aider à connaître auprès de la police locale le contexte de la mort violente de leur frère. On mentionne que l’ambassade du Canada au Mexique collabore, mais que leur «pouvoir semble limité».

«En plus de devoir s’occuper de rapatrier le corps, de tenter de comprendre les circonstances de sa mort et d’être anéantis par la peine, les deux jeunes hommes trouvent difficile de comprendre les procédures dans un tel contexte», conclut le communiqué.

Avec des informations de Julien Denis, Noovo Info