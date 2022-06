On connaît maintenant l'identité du pêcheur qui a perdu la vie en fin de journée lundi, après être tombé dans le Grand-lac-Saint-Germains, à Sainte-Rose-du-Nord.

Il s'agit de Sylvain Blanchette, 63 ans, de Jonquière.



Un déséquilibre de son embarcation l'aurait fait chuté.



L'homme a été repêché vers 17h30 dans un état critique par les premiers répondants, nous dit Béatrice Dorsainville de la Sûreté du Québec.



«L'homme originaire de Jonquière a été repêché par les premiers répondants vers 17 h 30, mais il était dans un état critique», indique Béatrice Dorsainville, porte-parole pour la Sûreté du Québec.



«Il a été conduit par ambulance vers un centre hospitalier, où malheureusement son décès a été constaté», précise-t-elle.

Selon les premières indications de la SQ, l'homme ne portait pas sa veste de flottaison. L'autre pêcheur qui l’accompagnait est aussi tombé à l’eau, mais il est parvenu à regagner la rive.

Un enquêteur et un membre du service de l'identité judiciaire ont été assignés au dossier pour déterminer les causes et les circonstances de cet événement.