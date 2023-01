L'indice de littératie s'est légèrement amélioré au Saguenay-Lac-Saint-Jean, selon les plus récentes données de la Fondation pour l’alphabétisation.

54,8 % des Saguenéens et Jeannois ont tout de même de la difficulté à comprendre des textes plus longs et plus complexes. À l'échelle provinciale 51,6 % des Québécois n'atteignent pas le niveau 3 en littératie.

Des causes potentielles expliquent ces résultats, dont l'actuelle pénurie de main-d'oeuvre qui entraine une entrée précoce sur le marché du travail et le vieillissement de la population.

C'est à Montréal où les résultats sont les meilleurs, avec un taux de 46,3 %. À l'autre bout du spectre, en Côte-Nord, environ 64 % des résidents ont du mal à comprendre et lire des textes plus longs et complexes.