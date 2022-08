L'Italien Edoardo Stochino a été couronné grand gagnant de la Traversée internationale du lac Saint-Jean samedi pour la seconde fois de sa carrière.

Le nageur a parcouru les 32 km en 6 h 55, battant son record personnel de 40 minutes. Cela lui a valu de grimper sur la première marche du podium de cette 68e édition.



Il s'agit d'une seconde victoire pour le nageur qui avait aussi remporté la compétition en 2018.



Le second à avoir franchi la ligne d'arrivée a nagé 17 minutes de plus que l'Italien. L'Argentin Franco Ivo Cassini a terminé la course en 7 h 12.



Une Saguenéenne déterminée



Bien qu'elle ait terminé la compétition en queue de peloton et en dehors du temps réglementaire, la Saguenéenne Émilie Tremblay peut être fière de sa persévérance. L'athlète a parcouru la distance séparant Péribonka de Roberval en 10 h 42.



L'unique autre Canadien dans la course, William Racine, a abandonné après 1 h 23. Au total, quatre nageurs se sont retirés de la compétition dans les deux heures suivant le signal de départ.

La Saguenéenne Émilie Tremblay débordait de fierté de s'être rendue au bout de la compétition. Crédit : Janie Pelletier | Noovo Info