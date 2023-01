L'organisme Les Clowns thérapeutiques du Saguenay reçoit un don de 50 000$ grâce à Laurent Paquin. L'organisme qui a comme mandat de redonner confiance aux personnes hospitalisées et en fin de vie dans les CHSLD et en pédiatrie a été très surpris lorsqu'ils ont appris la nouvelle.

Puisqu'il a remporté l'émission LOL : qui rira le dernier ?, l'humoriste Laurent Paquin a choisi la fondation pour laquelle il est ambassadeur comme receveur de son prix.

Josée Gagnon, directrice générale de l'organisme, explique avoir toujours eu un bon lien avec Laurent Paquin et Simon Delisle, tous deux ambassadeurs des Clowns Thérapeutiques Saguenay et ayant un attachement envers la région. Laurent Paquin n'avait jamais mentionné l'existence de ce don s’il remportait l'émission télévisée, ce qui a été une bonne surprise pour l'organisme.

«C'est un don énorme. Ça représente presque la moitié de notre budget annuel. Donc on va prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir en parlant avec le conseil d'administration pour voir qu'est-ce qui est posible de faire avec cet argent. Comment on peut générer le plus de beaux avec ce don tombé du ciel» - Josée Gagnon

Mme Gagnon ajoute que la nouvelle rendra grandement service à l'organisme.