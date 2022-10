L'Université du Québec à Chicoutimi a annoncé la mise en place d'une formation en jeu vidéo à Sherbrooke.

L'École des arts numériques, de l’animation et du design (NAD-UQAC) qui se situe au centre-ville de Sherbrooke offrira ce nouveau programme de certificat en arts techniques conçu pour le jeu vidéo. Ubisoft collabore également à cette initiative en investissant 1 million de dollars sur 5 ans.

Ce programme permet offre de bonnes bases en création 3D ce qui permet l'apprentissage de notion en modélisation, en animation et en moteur de jeu.

«Les expertises de nos professeurs de l'École NAD-UQAC combinées à celles du Département d'informatique et de mathématique contribuent à faire de notre institution un acteur de premier plan dans le développement de l'écosystème numérique au Québec. Notre partenariat avec Ubisoft permet le maillage entre l'industrie, l'enseignement et la recherche afin d'offrir des programmes de formation novateurs dans les domaines de l'animation 3D, du design et de l'informatique. De pouvoir aujourd'hui étendre cette offre sur le territoire de Sherbrooke représente une opportunité exceptionnelle pour notre institution», mentionne le recteur de l'UQAC, Ghislain Samson.

La première cohorte qui comptera une quarantaine d'étudiants et étudiants est prévue pour septembre 2023. La date limite pour s'inscrire est le 1er mars 2023. Le programme est offert dans les autres campus de l'UQAC, dont celui de Saguenay.