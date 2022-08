La première collecte du bac brun débutera dans la semaine du 11 septembre à Saguenay. Depuis quelques jours, les citoyens peuvent connaître l'horaire des collectes selon leur secteur sur le site Internet de la Ville de Saguenay.

De mai à septembre, le bac sera récolté chaque semaine et pour le reste de l'année, la collecte se fera aux deux semaines, indique Martin Lavoie, porte-parole de la Ville de Saguenay.



Deux formations en ligne sur l'utilisation du bac brun seront offertes gratuitement aux citoyens les 23 et 24 août prochains, souligne M. Lavoie.

«Dans l'ensemble, ça va être l'information qui est contenue dans le petit dépliant qui a été distribué à l'ensemble des citoyens, mais on va aller plus loin dans le cadre de ces formations et on va offrir la possibilité aux citoyens de poser des questions et d'échanger avec des experts qui seront sur place.»

C'est l'entreprise Service Sanitaires Rodrigue Bonneau, située à Jonquière, qui sera chargée de transporter les matières organiques jusqu'aux installations de Gazon Savard, à Laterrière.

Rappelons Gazon Savard a obtenu le contrat de la Ville pour le traitement des matières organiques afin d'en faire du compost. L'entente d'une durée de 10 ans est estimée à 10 M$.

Un comité de cohabitation formé de citoyens, de représentants de la Ville, du ministère de l'Environnement et de Gazon Savard a été formé. Plusieurs résidents du secteur du rang Saint-Paul et du boulevard Talbot à Laterrière craignent le bruit et les odeurs que pourraient provoquer les activités de compostage.

Saguenay est la dernière municipalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean à introduire le bac brun sur son territoire.