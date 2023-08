La compagnie almatoise Mellonia offrira ses récoltes de miel dans les épiceries du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les produits de la compagnie, qui fête sa première année, vont rejoindre les Provigo et Maxi de la région.

«Ce n'était même pas dans l'avenir de l'entreprise. On s'est fait approcher directement par Maxi pour rentrer dans les épiceries. [...] Même au Paccini à Alma, notre miel est utilisé pour la cuisine. On essaye aussi de rentrer dans les cuisines. Donc, on a plusieurs petits commerces qui participent», a expliqué Olivier Allard, le jeune propriétaire de 23 ans.

Le miel est 100% naturel et fait sans mélange.

Voyez le compte-rendu de Jade Laplante au bulletin Noovo Le Fil Saguenay dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Parrainage

L'entreprise est habituellement connue pour son parrainage de ruches, qui est une première au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le parrainage consiste à faire l’installation de ruches au nom de l’entreprise avec qui Mellonia fait affaire.

L'apiculteur s'engage ensuite à lui envoyer une certaine quantité de miel qui provient de la ruche parrainée.

Cette formule contribue à la sauvegarde de l’espèce.

«Je souhaite offrir une proximité aux gens avec leurs abeilles. Le but avec le parrainage c’est d’également sensibiliser les gens», a raconté M. Allard.