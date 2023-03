Les entrepreneurs derrière la distillerie du Fjord gagnent le titre de «Manager de l'année».

Jeudi dernier avait lieu le gala des Gins Awards à Londres et les deux frères Benoît et Jean-Philippe Bouchard y ont gagné un prix. Cette soirée mettait de l'avant les meilleurs gins, mais aussi les gens derrière les produits.

La Distillerie du Fjord, qui existe depuis 5 ans, met non seulement toute son énergie à produire des gins de qualité, mais toute l’équipe s’efforce d’avoir un impact positif dans son environnement notamment en s’impliquant dans différentes causes et évènements.

Plusieurs projets de la distillerie du Fjord ont valu le titre de «Manager of the year», dont l'utilisation des concombres déclassés pour le gin Km12, un voyage en Martinique pour visiter des distilleries de rhum avec les employés et l'accueil d'un jeune employé en intégration sociale.