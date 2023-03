La Fondation Jeunes en Tête donne des ateliers dans les écoles secondaires de la région.

Alors que la santé mentale chez les jeunes est au cœur des préoccupations dans les écoles, les animateurs des ateliers offrent des outils aux élèves pour mieux gérer les défis propres à l'adolescence.

« C'est comme le vélo ça ne se perd pas. Maintenant que j'ai les outils, je vais pouvoir m'informer encore plus sur le sujet. » - Marianne Girouard, élève de secondaire 4.

À la fin de leur voyage au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les animatrices Annabel et Anne auront donné 86 ateliers dans 10 écoles de la région. Ces ateliers auront touché plus de 3000 jeunes saguenéens et jeannois.