Des amateurs de pêche réunis pour un tournoi dans la Réserve faunique Ashuapmushuan ont eu toute une frousse samedi soir, alors que la foudre s'est abattue sur un véhicule.

L'événement s'est produit vers 17 h au kilomètre 38 de la route 167 et a fait deux blessés dont on ne craint pas pour la vie, selon la Sûreté du Québec. Au total, 13 véhicules ont subi des dommages.



M. Lachance se trouvait dans une roulotte avec son fils et il raconte avoir aperçu une boule de feu et avoir été estomaqué par le bruit.



« Multiplier par 100 le plus gros coup de tonnerre que vous avez entendu, c'est ce qu'on a entendu. C'est capoté. Je ne peux pas décrire le son que ç'a fait. »



Les personnes présentes ont été secouées par le puissant bruit de la foudre. Crédit : M. Lachance.

Le pêcheur explique que le son a été tellement fort que lui et les personnes avec qui il se trouvait dans la roulotte se sont penchés par réflexe sous sa force. Les deux enfants qui se trouvaient avec eux ont éclaté en sanglots.



« On se demandait ce qui s'était passé, on pensait qu'une roulotte avait explosé. » - M. Lachance



Selon M. Lachance, les 13 véhicules ne démarraient plus et ont tous dû être remorqués. Le pare-brise de celui ayant reçu la foudre s'est brisé et, d'après ce qu'a entendu l'homme, le système électrique du véhicule aurait été endommagé.



M. Lachance ajoute que le camion situé en face de celui ayant reçu la foudre a vu deux de ses pneus éclater sous le souffle de l'impact.



C'est un tournoi de pêche dont se rappelleront longtemps les amateurs venus taquiner la truite dans le Lac-du-Milieu.

Les premiers répondants se sont rendus sur place après que la foudre se soit abattue sur un véhicule. Crédit : M. Lachance.