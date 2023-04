La nouvelle saison de bateaux de croisière à La Baie va battre des records.

Pour cette 16e édition des croisières internationales, Promotion Saguenay dévoile sa programmation avec 82 escales prévues, qui représentent près de 140 000 visiteurs.



D'ici le 1er septembre, 20 navires vont accoster, ce qui révèle une hausse de 150 %.

«En ajoutant la période estivale à notre offre d’escales, nous poursuivons notre croissance et nous pourrons bénéficier des retombées économiques sur une plus longue période, et ce, pour une plus grande variété d’activités.» -Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay.

La saison débutera le 4 mai prochain avec la visite du Ocean Explorer et se terminera le 3 novembre avec le Silver Shadow. Le bateau avec le plus de passager à venir en région sera présent à trois reprises durant la saison. Il s'agit du Norwegian Joy avec plus de 3800 passagers et 1800 membres de l'équipage.

Il y a 14 navires dans la programmation qui s'arrêteront pour la première fois dans la région.