Du 6 au 12 octobre, c'est la Semaine des personnes proches aidantes. Cette semaine a pour but de sensibiliser les gens à être reconnaissant envers une personne proche aidante de leur entourage.

Pour l'occasion, le CIUSS organise des activités et des actions sous le thème « Favoriser la reconnaissance et le soutien des personnes proches aidantes par l’entourage ». Des kiosques seront installés dans les hôpitaux et les centres de personnes âgées pour donner de plus amples renseignements.

Nicole Tremblay, patiente-partenaire au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, explique que beaucoup de personnes proches aidantes le sont sans le savoir.



«Je l'ai vécu quand ma fille a eu un accident. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en tant que mère, mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais plus proche aidante que mère.»



Elle rappelle que chaque personne dans cette situation a le droit de se sentir fatiguée.

«Ces personnes-là ont des droits. Ils ont besoin de ne pas se sentir coupables de ne pas avoir assez de temps. Ils ont le droit d'être vraiment respectés selon leur capacité et leur volonté.»

Il existe plusieurs ressources pour les personnes proches aidantes telles que la Ligne Info-aidant de l’Appui au 1 855 852-7784 et différents services offerts par le CIUSS.

Le Groupement des personnes handicapées du Saguenay Lac-Saint-Jean participe également à cette semaine en accrochant des affiches, en ayant des panneaux derrière des autobus et des publicités sur les radios locales.