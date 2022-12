Plusieurs routes sont fermées ce vendredi.

La route 175, celle de la Réserve faunique des Laurentides est fermée pour tous les véhicules.



La route 169 entre le Lac-Pikauba et le Rang du Lac-Vert, à Hébertville, dans les directions nord et sud, est également fermée pour une durée indéterminée.

C'est le cas aussi pour la route d'Obedjiwan entre le km 0 et le km 169,mais seulement pour les véhicules lourds.

Débordement

Il se pourrait que la tempête fasse déborder la rivière Saguenay.

Environnement Canada et Pêches et Océans Canada ont émis un avertissement de possible inondation et érosion côtières le long du littoral.

Ils prévoient également un niveau d'eau plus élevé causé par la tempête et la période de marées à fortes amplitudes qui est en cours.

Cela risque de provoquer un déferlement de vague le long de la côte entre 13h30 et 16h30 aujourd’hui.

Cette intense tempête en provenance du Midwest américain causera des vents violents.