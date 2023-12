Les recherches ont été suspendues mercredi soir, pour une sixième journée après qu'une fillette de 4 ans soit tombée dans la rivière Mistassibi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Les efforts pour retrouver la fillette doivent reprendre jeudi matin, en la présence d'une équipe réduite.

Les équipes doivent cesser de patrouiller dans le secteur à la tombée du soir pour des raisons de sécurité.

Il s'agit désormais d'une mission de localisation de récupération, avait indiqué mardi le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

La SQ soulève que le courant est particulièrement fort à l'endroit où la disparition a été signalée. À titre comparatif, les autorités ont retrouvé, en mai dernier et au bout de plusieurs semaines de recherches, le corps d'une femme au bord du lac Saint-Jean à Mashteuiatsh, qui est située à près d'une heure de route de Dolbeau-Mistassini.

Dans le cadre de ses recherches, la SQ dit avoir fait des tests avec des bûches qui pesaient le même poids que la fillette pour essayer d'évaluer quelle direction elle aurait pu prendre lorsqu'elle pourrait avoir été emportée par le courant.

«Ça se peut que la fillette ait été déshabillée par le courant. Donc, on peut ramasser des morceaux de vêtements. Ça pourrait être aussi la fillette. On demande aux gens d'être vigilants et de nous contacter dès qu'ils voient quelque chose qui pourrait s'apparenter à ces vêtements», avait dit le porte-parole de la SQ à Noovo Info lundi.



La petite fille portait un manteau d'hiver multicolore, ainsi que des pantalons de neige bleus.

Une vingtaine de policiers étaient à pied d'oeuvre mardi, ainsi qu'un drone et une équipe nautique. Les recherches ont été suspendues pour des raisons de sécurité à l'arrivée de la noirceur.

Les recherches se poursuivent sans les plongeurs puisque tout le travail qu'ils pouvaient faire a été effectué, a mentionné lundi M. Beaulieu.

Vendredi, le 22 décembre, les services d'urgence ont été appelés à se rendre à l'endroit où la fillette glissait avec sa mère, à Dolbeau-Mistassini, lorsque le drame s'est produit vers 14h30, près d'un sentier pédestre situé à proximité de la route 169.

C'est à cet endroit que l'enfant n'a pu arrêter sa course, pour passer à travers le grillage d'un garde-fou installé le long de la berge et ensuite se retrouver dans les eaux de la rivière.

