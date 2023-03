La Sûreté du Québec fait un rappel à la prudence en motoneige pour la semaine de relâche.

Plusieurs jeunes pourront avoir l’opportunité de pratiquer des sports motorisés avec leurs parents.

Il est important de se remémorer les consignes de sécurité.

Tout conducteur de véhicule hors route de moins de 16 ans ne peut circuler sur un sentier, une route, une terre publique ou sur une terre privée appartenant à une municipalité. À défaut, l’amende est de 450 $.

Cependant, il a le droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, sur le terrain privé familial. En revanche, à tout autre endroit, par exemple, une terre agricole appartenant à une tierce personne, qui en donne l’autorisation, celui-ci doit obligatoirement avoir l’autorisation d’un parent et être accompagné par une personne majeure autorisée à conduire un véhicule hors route, circulant à une distance permettant de lui porter rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté. À défaut, l’amende est de 450 $.

Toute action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes est passible d’une amende de 450 $.

Tout utilisateur de véhicule hors route, qui circule sans casque conforme, est passible d’une amende de 350 $.

Il est interdit d’attacher un tube à neige ou tout autre objet de glisse derrière une motoneige, sous risque d’amendes.

Il n’est pas permis d’installer un enfant devant vous.

La SQ propose aussi quelques conseils de sécurité comme circuler sur les sentiers et éviter les plans d’eau non balisés, respecter les limites de vitesse et maintenir allumés les phares de votre VHR.

Rappelons qu’un motoneigiste a perdu la vie samedi à Laterrière. L’homme aurait percuté un arbre sur le sentier fédéré 383. Une enquête est ouverte pour établir les causes et les circonstances de l’événement.