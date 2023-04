La Traversée internationale du lac St-Jean dévoile sa programmation pour la 69e édition.

Il sera possible de voir Francis DeGranpré, Sarahmée, Clay and Friends, Jeanick Fournier et Roch Voisine entre le 22 et le 29 juillet prochain.

Des billets sont disponible à la billeterie du site Traversee.qc.ca

Toutefois, il y aura aussi des spectacles gratuit au centre-ville de Roberval du côté de la scène Uniprix Guay et Beaupré.