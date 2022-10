Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n'a pas échappé à la vague caquiste qui déferle sur le Québec en cette soirée électorale. C'est confirmé, les cinq circonscriptions de la région seront représentées par un(e) député(e) caquiste à l'Assemblée nationale.

Dans Chicoutimi, la députée sortante de la CAQ et ministre des Affaires municipales Andrée Laforest a été réélue avec 62 % des suffrages devant la candidate du Parti québécois Alice Villeneuve qui obtient 14%, suivie du candidat solidaire Adrien Guibert-Barthez qui récolte 12 %. Le candidat conservateur Éric Girard et le libéral Gabriel Caron ferment la marche avec respectivement 8 % et 3 %.



Andrée Laforest espère conserver sa place au sein du Conseil des ministres.

«C'est sur que je serais tellement, tellement heureuse parce que dans les quatre dernières années, ça s'est bien déroulé. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un patron qui décide pour moi, alors je vais lui laisser prendre la décision.»

Pour sa part, le directeur du Patro de Jonquière, Yannick Gagnon, devient le député caquiste de Jonquière avec plus de 59 % des voix face à son adversaire péquiste Caroline Dubé qui termine deuxième à 19 %. Isabelle Champagne du Parti conservateur et Karla Cynthia Garcia Martinez ont récolté chacune un peu plus de 9 %. Le Parti libéral ferme la marche avec 2 %.



«Il y a cinq mots qui vont me guider, et ça ne me dérange pas qu'on s'en rappelle pendant quatre ans de ces cinq mots-là: la proximité, l'écoute, la mobilisation, la concertation et dans le respect.» - Yannick Gagnon, élu député de la CAQ dans Jonquière

Yannick Gagnon. Crédit photo: Noovo Info

Dans Dubuc, le député sortant de la CAQ François Tremblay a été réélu pour un second mandat avec près de 58 % des suffrages, loin devant son rival péquiste Émile Simard qui récolte près de 18 % des voix. Tommy Pageau du Parti conservateur et Andrée-Anne Brillant de Québec solidaire ont obtenu chacun environ 11 %. Le candidat libéral Berry Zinga Nkuni fini dernier à 2,5 %.

Le portrait est semblable à Roberval, où la députée caquiste sortante Nancy Guillemette l'a emporté avec un pourcentage de vote de 56 %. Le Parti québécois, représenté par Patrice Bouchard, termine deuxième avec 20,5 %, suivi du conservateur Samuel Gaudreault à 11 %, du solidaire Michaël Ottereyes à 7 % et de la libérale Maxim Lavoie à 4,5 %.

Enfin, le député sortant de la CAQ dans Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a été le dernier à connaître son sort lundi soir, pour finalement être déclaré élu pour un second mandat.

Avec près de 14 800 voix d'avance sur le péquiste William Fradette, Éric Girard a creusé un plus gros écart de vote qu'en 2018. Plus de 51% des électeurs de sa circonscription ont voté pour lui, contre 26 % pour William Fradette. Luc Martel du Parti conservateur suit à 11 %, Elsa Moulin de Québec solidaire à 8 % et Tricia Murray à 3 %.

Éric Girard. Crédit photo: Noovo Info

Déception pour le Parti québécois

Pour la première fois depuis 1973, le Parti québécois n'a pas fait élire de député lundi soir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si les candidats péquistes de la région ont terminé bon deuxième dans chacune des cinq circonscriptions.

La représentante du PQ dans Jonquière, Caroline Dubé, a été défaite par le candidat de la CAQ Yannick Gagnon. Elle a tenu à le féliciter et ressort tout de même satisfaite de sa campagne.

«On sentait que ça allait bien sur le terrain, mais en même temps, la démocratie a parlé, les gens sont allés voter, il faut respecter ça. Je suis quand même contente de ce qu'on a fait.»

La circonscription de Jonquière était détenue depuis 2007 par le député péquiste sortant Sylvain Gaudreault.

Les candidats du PQ dans Dubuc, Jonquière et Chicoutimi. Crédit photo: Noovo Info