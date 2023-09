La Ville de Saguenay opte pour la construction d’un nouvel amphithéâtre de 4500 places d’ici cinq ans pour le Centre Georges-Vézina.

Une somme de 775 000 $ sera inscrite au plan triennal d’immobilisation (PTI) pour faire des études qui devront être adoptées par le conseil.

Le plan sera quant à lui entériné par les élus municipaux le 3 octobre prochain en séance extraordinaire du conseil municipal.

Les élus ont choisi l’orientation de construire un bâtiment neuf. La première étape de la Ville mènera au remplacement du Centre Georges-Vézina. Le processus sera lancé pour déterminer le type d’aréna, le lieu de construction... L’expert responsable du projet a fait une estimation préliminaire d’environ 94,3 millions de dollars.

Quelques rénovations seront aussi apportées comme des bandes flex qui répondent aux normes de la LHJMQ. L’éclairage sera aussi amélioré. Ces travaux coûteront 2,4 millions de dollars et la somme est inscrite au projet de PTI 2024-2026. Ces bandes pourront être réutilisées pour le futur aréna.

Par ailleurs, l’idée de rénovations majeures au Centre Georges-Vézina est abandonnée. Des spécialistes indiquent que cette intervention coûterait environ 43 millions de dollars, sans améliorer l’expérience des spectateurs. Ceci ne correspond pas aux besoins de Saguenay.

Au niveau du financement, les élus iront à la rencontre d’entreprises privées et des différents paliers gouvernementaux, autant provincial que fédéral.

Il a donc été décidé que le projet ne sera pas présenté dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures, récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).

«Pour l’avenir du Centre Georges-Vézina, le conseil se rallie derrière la décision prise. Nous avons opté pour une approche structurée, pleinement adaptée aux besoins et aspirations de nos citoyens. C’est un projet porteur qui garantit non seulement la continuité de nos activités sportives et récréatives, mais renforce également la position de Saguenay en tant que ville dynamique», a déclaré Julie Dufour, mairesse de Saguenay.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Fontaine, Noovo Info.