La Ville de Saguenay a dévoilé son plan triennal d'immobilisation pour 2023 à 2025. Le plan prévoit un investissement de 68,3 millions de dollars annuellement. 57,2 millions des dépenses seront des emprunts effectués par la Ville. Le reste de l'argent proviendra de subventions gouvernementales.

Près du tiers du budget est réservé au réseau routier avec 22,3 millions de dollars.



8,7 millions seront dépensés dans le développement économique entre autres pour le développement des parcs industriels et des terrains commerciaux.

Un montant de 10,7 millions de dollars est consacré à la pérennité des équipements de la ville, le développement informatique et l'acquisition d'accessoire de machinerie ou de véhicules.

Le reste de l'investissement est divisé entre les aqueducs et les égouts, les parcs et les espaces verts, et les immeubles municipaux.

Contrairement aux autres années, le PTI a été présenté avant le budget. Le but étant de pouvoir faire des appels d'offres dès le début 2023. Ainsi, la mairesse Julie Dufour espère être plus efficace et réussir à économiser en ayant de meilleurs prix.

«On se croise les doigts pour être les premiers à être choisi dans nos travaux donc avoir des prix somme toute raisonnables cette année. C'est une stratégie qu'on essaie. » -Julie Dufour, mairesse de Saguenay

Le budget sera dévoilé le 13 décembre prochain.