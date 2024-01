Cette année, la Ville de Saguenay renouvelle l’image de sa campagne de recrutement pour les emplois d’été.

La Ville raconte dans une vidéo, à la manière d’une « heure du conte », un moment de vie émouvant vécu dans les camps de jour.

La vidéo qui recrée le format des réseaux sociaux vise à capter l’attention des jeunes.

Les médias sociaux comme Instagram, Facebook et YouTube seront mis à profit encore pour 2024, en plus d’une diffusion dans les salles de cinéma, de publicités sur les abribus, à la radio et sur des encarts et affiches distribués sur tout le territoire de Saguenay.

La municipalité est à la recherche de sauveteur ou sauveteuse, des horticulteurs ou horticultrices ainsi que des étudiants ou étudiantes en techniques policières, génie civil et bien plus. Ces postes garantissent un emploi à temps plein pour la période estivale.

La pénurie de main-d’œuvre des dernières années a contraint la Ville à poursuivre son recrutement jusqu’à la fin juin. Une priorité sera donc accordée aux inscriptions déposées avant le 29 février 2024.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature en ligne à l’adresse carriere.saguenay.ca.