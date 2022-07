Les policiers ont donné 264 constats d'infraction aux différents feux de signalisation sur le boulevard Talbot en seulement six mois.

Dans un communiqué, le Service de police de Saguenay souligne que ce sont 66 constats qui ont été remis à des conducteurs qui n’ont pas respecté un feu rouge et que 198 billets d'infraction ont été distribués à ceux n’ayant pas respecté un feu jaune.

De plus, les corps policiers continuent le travail de l'escouade « Rapides et dangereux » qui a pour but d'enrayer les courses de rue. En 2021, 2738 constats ont été émis dans la région en rapport à la vitesse.

«Il est cependant important de préciser que l’intersection des boulevards Talbot et Université, ainsi que celle des boulevards Talbot et des Saguenéens comportent, selon l’infrastructure, des difficultés pour intervenir de façon sécuritaire pour nos usagers de la route et pour la sécurité de nos policiers et policières», lit-on dans le communiqué de presse.

Douze accidents ont été recensés entre le boulevard Talbot et la rue des Sœurs entre 2017 et 2019. C'est d'ailleurs précisément à cette intersection qu'un motocycliste a perdu la vie à la suite d'une collision la semaine dernière.

En 2021, les policiers ont émis 24 927 constats d'infraction sur l'ensemble du territoire du Québec, comparativement à 44 771 en 2019.