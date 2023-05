Le Cap Jaseux investit 10,6 millions de dollars pour améliorer les infrastructures.

Cet investissement permet la construction d’un nouveau pavillon d’accueil, d’un pavillon de services 4 saisons et les aménagements nécessaires à la pratique d’activités hivernales.

« Cette nouvelle offre viendra également consolider les emplois actuels et transformer une vingtaine d’emplois saisonniers en postes permanents. » indique le président du Parc Aventures Cap Jaseux, Serge Lavoie.

M. Lavoie mentionne également l’importance du développement durable dans la conception du projet. Les bâtiments ont été conçus

en vue de permettre d’économiser l’énergie.

Le projet est réalisé par les trois entreprises régionales Les Maîtres d’Œuvre Architectes, Gémel Inc et GER-RO MÉTHODEX Inc.

Les nouvelles installations seront accessibles dès l'an prochain.