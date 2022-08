Les très attendues boîtes de chocolat aux bleuets des Pères Trappistes ont atterri sur les tablettes des commerces de la province il y a plus d'une semaine.

À Dolbeau-Mistassini, déjà le tiers de la production est complétée avec 50 000 boîtes. Vingt-cinq employés s'affairent à produire les 100 000 autres attendues.



Le père Clément Charbonneau des Pères Trappistes explique que la production va bon train, bien qu'elle ait débuté avec cinq ou six jours de retard par rapport à l'an dernier.



« On est toujours tributaires de la météo et d'un tas de facteurs, mais, pour le moment, on n'a pas de problème. On a les bleuets dont on a besoin. »



Populaire aux quatre coins du Québec



La réputation de la Chocolaterie des Pères Trappistes n'est plus à faire dans la province, si bien que tout le monde veut se régaler de son célèbre chocolat aux bleuets.



« Les premiers jours et les premières semaines, c'est toujours un peu problématique. Tout le monde en veut. »



C'est mission accompli pour l'entreprise qui est déjà parvenu à fournir tout le Québec en chocolat aux bleuets depuis quelques jours.

Régalez-vous!