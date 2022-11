Le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean laisse tomber la construction d'un stationnement à étages à l'hôpital de Chicoutimi. Cela fait suite à la décision de la Commission municipale du Québec (CMQ) d'invalider le règlement de modification de zonage du secteur.

La CMQ estimait que le plan proposé par le CIUSSS aurait obstrué la vue sur la rivière Saguenay, alors que le schéma d'aménagement et de développement de la Ville exprime vouloir préserver et mettre en valeur les vues sur le Saguenay.



En entrevue au Quotidien, la direction du CIUSSS maintient qu'il s'agissait de la meilleure option pour compenser les 630 cases de stationnement qui seront perdues avec le nouveau bloc opératoire.

Le CIUSSS tentera plutôt d'amener les usagers et les employés à changer leur habitude de se rendre à l'hôpital en voiture. En plus du service de navettes déjà disponible, une zone pour le covoiturage et un sentier piétonnier devraient être créés.

Rappelons qu'un groupe de citoyens inquiets de perdre la vue sur le Saguenay avait été formé dans le cadre du projet.

À lire aussi à ce sujet: