Le site du Festival des bières d’Alma sera relocalisé sur le terrain de l’Église Saint-Joseph à partir de la prochaine édition.

Le comité organisateur indique c’est un choix d’optique d’expansion future pour le festival qui va se dérouler les 27,28 et 29 juillet 2023.



Le clocher de l’église Saint-Joseph est un symbole par excellence du centre-ville d’Alma et est devenu indissociable de l’image de l’évènement.

« Il était important pour l’ensemble du comité de rester au centre-ville. C’est ici que l’évènement est né et c’est la couleur même de ce centre-ville qu’on a su donner à notre évènement avec les années», affirme Frédérick Simard, vice-président du Festival.

Le nouveau site sera plus grand et va améliorer les déplacements. Aussi, c’est une propriété privée plutôt qu’une place publique, donc le travail de logistique au niveau de l’installation sera beaucoup plus facile.

