Le gouvernement du Québec investit 75 100$ au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but d'améliorer le sentiment de sécurité des habitants.

C'est ce qu'a confirmé ce matin la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean et ministre des Affaires municipales du Québec et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, au nom de François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l’Estrie.



«Nous sommes heureux d’inciter les organisations municipales à s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la sécurité des citoyens sur leur territoire en soutenant les initiatives les plus porteuses et adaptées à leurs réalités respectives.» -François Bonnardel

Cet argent sera partagé à parts égales entre Saint-Félix-d'Otis et Saint-Prime.

La somme accordée à la municipalité de Saint-Prime servira principalement à augmenter les heures d'ouverture de la Maison des jeunes, qui est un milieu de vie important.

Pour Saint-Félix-d'Otis, le 37 000$ permettra d'organiser des activités intergénérationnelles pour contrer l'isolement des aînés et contribuer à leur sentiment d'appartenance dans la société.

«Je ne peux que me réjouir de voir que nos municipalités veuillent tout mettre en œuvre pour aider nos jeunes et nos aînés [...] Cette aide financière permettra sans aucun doute de créer des conditions intéressantes pour atteindre l’objectif.» -Andrée Laforest